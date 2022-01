Lata Gouveia lança novo álbum já este mês

Lata Gouveia, cantor, guitarrista, compositor e produtor português residente no Luxemburgo, prepara o lançamento do seu terceiro álbum no final deste mês.

Natural de Lisboa, o músico começou a sua carreira internacional nos anos 90 em Londres, passou por Oklahoma nos Estados Unidos e vive atualmente no Luxemburgo, onde é um dos artistas mais conhecidos do país.

Lata Gouveia já tocou em concertos com Sting, Ayo, Charlie Winston, Alan Parsons, Kiefer Sutherland, entre outros, onde assegurou a primeira parte dos espetáculos.

O artista tem uma banda com o seu nome, é presença habitual nas principais salas de espetáculos do Luxemburgo, como a Rockhal e a Kulturfabrik, e participa regularmente em festivais.

A música de Lata Gouveia é uma mistura de rock, blues e country.

As influências do folk rock e da música country devem-se à convivência de Lata Gouveia e às experiências que partilhou em palco com Rocky Frisco (da banda de JJ Cale), com Tom Skinner e com Randy Crouch, entre outros, quando viveu nos Estados Unidos.

Lata Gouveia já lançou dois álbuns, Radio Nights (2014) e Healed & Gone (2018).

Dos diversos singles que foram êxitos internacionais com grande sucesso no Luxemburgo, na Alemanha, na Holanda e na Bélgica, destaca-se “Millenium Road”.

