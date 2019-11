Laranja portuguesa chega à Escandinávia

A empresa algarvia Frusoal pretende aumentar o volume de exportação de citrinos para a Europa no próximo ano, com a comercialização no mercado escandinavo da laranja ‘Biogomo’ produzida em modo biológico no Algarve.

A empresa, uma das maiores organizações de produtores de citrinos, com sede em Vila Nova de Cacela, em Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, indicou, em comunicado, que o projeto faz parte do plano de internacionalização, para aumentar em mais de 40% o volume de laranja comercializada fora de Portugal.

“Este crescimento acompanha a subida prevista na produção global, dos atuais 35 milhões para 50 milhões de quilogramas nos próximos quatro anos. As exportações representam 20% do total da produção”, indicou a Frusoal.

De acordo com a empresa, a primeira abordagem ao mercado escandinavo foi feita este mês com a participação na ‘Nordic Organic Food’, uma feira de produtos biológicos que decorreu em Malmo, na Suécia.

Os contactos estabelecidos com potenciais clientes durante a feira fazem a Frusoal acreditar que há espaço no mercado para a laranja produzida em modo biológico no Algarve, que se distingue da concorrência pelo sabor.

“O mercado está desperto para novos fornecedores e recebemos muitos contactos de pessoas interessadas. A nossa vocação sempre foi a de fornecer fruta da forma tradicional e o nosso produto é uma novidade em termos de sabor, face à concorrência. Colhemos a laranja mais perto do seu ponto ideal de consumo e, por isso, é mais saborosa”, indicou Pedro Madeira, sócio-gerente da Frusoal, citado no comunicado.

A presença na feira de produtos biológicos inseriu-se no âmbito do plano de internacionalização que a Frusoal tem em marcha para aumentar as suas vendas no exterior, projeto cofinanciado pelo Programa Operacional CRESC Algarve 2020, com o montante de investimento de mais de 259 mil euros, dos quais 45% provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

A empresa anunciou que em 2020 vai exportar laranjas ‘Biogomo’, estimando em 200 toneladas a produção no ano de arranque.

Com cerca de 100 associados, a empresa produz anualmente mais de 35 mil toneladas de citrinos, entre laranjas, tangerinas, clementinas e limões, explorando uma área de cerca de 1.400 hectares em toda a região do Algarve, tendo nos últimos anos investido também na produção de dióspiro e de abacate.

Em 2018, a Frusoal registou um volume de negócios que superou os 22,5 milhões de euros.

#portugalpositivo