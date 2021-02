Lara Martins lança o seu primeiro álbum a solo

“Canção” é o álbum de estreia a solo de Lara Martins. Uma coleção de canções de ambos os lados do Oceano Atlântico, abrangendo tango, música brasileira, fado e canções clássico-jazzísticas contemporâneas do pianista e compositor Daniel Bernardes.

Um programa apaixonante, que apresenta um diálogo entre as influências clássicas e populares na composição dos últimos 100 anos, numa viagem através da cultura ibero-americana na música.

Lara Martins é uma artista portuguesa a viver em Londres. Aliando a excelência do seu instrumento vocal a uma grande sensibilidade e talento no domínio musical e dramático, o seu perfil traduz-se na capacidade de brilhar com igual mestria no domínio da ópera ou do teatro musical, onde foi uma das principais estrelas da produção de The Phanthom of the Opera, no mítico West End de Londres, como

“Carlotta Giudicelli”.

Desenvolveu a sua formação precisamente na capital inglesa, na famosa Guildhall School of Music and Drama, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. O repertório de Lara Martins é muito abrangente e a crítica é unânime nos rasgados elogios a Lara Martins – desde o The Times ao The Observer, passando por outros importantes periódicos dos diversos países onde se apresenta “a world-class singer”.

Venceu o Prémio Donizetti no Concurso Internacional de Canto Jaumme Aragall (Espanha); o 1º Prémio no Concurso de Interpretação de Música do Estoril/Prémio El Corte Inglés e foi galardoada com o Prémio Anne Wyburd da Guildhall School of Music and Drama.

Lara Martins tem-se apresentado em variadíssimas produções de ópera, recitais e concertos por toda a Europa, sob a direção de grandes maestros, em salas e festivais de referência: os Teatros de Modena, Ferrara e Piacenza e o Teatro Comunale di Bolzano, em Itália; a Opéra National de Bordeaux, os Teatros de Ópera de Marselha, Toulon e Avignon, em França; o Kremlin e a Glazunov Gallery, em Moscovo; o Festival Internacional de Música Tibor Varga, na Suíça; Royal Opera House Convent Garden, em Londres; os Teatros da Trindade, Rivoli, o Centro Cultural de Belém, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Teatro Nacional de São Carlos, em Portugal.

Lara Martins concedeu recentemente uma entrevista à emissão “BOM DIA dá música” que pode rever aqui: