Lara Lourenço: a portuguesa que chegou à final de Miss França

Chama-se Lara Lourenço foi eleita Miss Île-de-France e a esse título representou na final deste fim de semana a região parisiense na final de Miss França.

A lusodescendente passou à segunda fase do concurso, ou seja, foi selecionada para um grupo final de 15 canidatas, mas não logrou ficar entre as cinco finalistas, grupo do qual saiu a nova Miss França, a eleita pela Normândia, Amandine Petit.

Natural de Saint-Maur-des-Fossés, no departamento de Val-de-Marne, a jovem estudante de origem portuguesa manifestou nas redes sociais o orgulho de fazer parte deste prestigiado concurso e confessou o enorme stress que viveu.

Lara Lourenço, de 18 anos, não tem o percurso habitual das candidatas a miss: foi a mãe que a inscreveu no concurso Miss Île-de-France sem lhe dizer nada.

Lara Lourenço vai continuar os estudos de comércio internacional, mas declara-se feliz com esta oportunidade que a ajudou a realizar uma das coisas que mais gosta: viajar.

Veja o vídeo que Lara publicou no Instagram antes da final de Miss França este sábado: