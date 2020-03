Lanzarote e as suas praias tranquilas

A ilha vulcânica de Lanzarote tem praias bem tranquilas para os turistas que procuram temperaturas amenas durante todo o ano. Vamos encontrar praias com areias escuras e muitas outras com areia dourada que contrasta com a cor azul ou turquesa da água do mar atlântico que rodeia as costas de todo o arquipélago das Ilhas Canárias.

A ilha de Lanzarote fica situada perto do continente africano. Esta ilha é muito procurada pelos ingleses e alemães. Nos portos e marinas, estão atracados pequenos barcos de pesca, barcos de recreio, iates, veleiros e cruzeiros.

Para além das rochas castanhas e amarelas, descobre-se igualmente rochas pretas onde se pode avistar algumas aves marinhas. Embora se conheça a existência de caranguejos albinos e de águias marinhas também chamadas de “guinchos” nesta ilha, não é muito fácil de avistar estes seres.

Até alcançar as praias sossegadas, surge a oportunidade de fotografar os parques nacionais, alguns lagartos bem rápidos, a paisagem desértica com areia bem fina, penhascos, cactos e uma terra com arbustos muito baixos. Nalgumas praias é possível praticar desportos náuticos, principalmente nas zonas onde existem alojamento turístico ou localidades.

Vale a pena visitar as praias Flamingo, Francesa, Grande e de Orzola. Após um longo banho de sol e de mergulhos na água fresca do mar, sugere-se provar a gastronomia num restaurante em Arrecife ou em Puerto del Carmen. Tanto nestas localidades como nos hotéis confortáveis, é possível saborear a sopa de legumes com carne, o peixe cherne e o pão frito passado pelo leite e mel.