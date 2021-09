Lancha da GNR encalhou na praia de Carcavelos

Uma lancha de patrulhamento costeiro pertencente à GNR encalhou na zona da praia de Carcavelos, no concelho de Cascais, sendo desconhecidas as causas, que serão alvo de um inquérito, informou a GNR.

Numa nota enviada à comunicação social, a Guarda Nacional Republicana refere que a lancha de patrulhamento costeiro “Bojador” encalhou pelas 14:30, durante uma ação de patrulha, ressalvando que “nesta fase é prematuro avançar com as causas da ocorrência”.

“Para esse efeito será instaurado o necessário inquérito para apuramento das causas e circunstâncias da situação em apreço”, refere a nota.

Entretanto, num comunicado, enviado pelas 19:00, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adiantou que a bordo da lancha se encontravam sete tripulantes, que viriam a ser retirados com o apoio da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas de Cascais.

Segundo a mesma fonte, foi ativado para o local um perito do Departamento Marítimo do Centro para avaliar eventuais danos.

“A Capitania do Porto de Cascais irá colaborar com a GNR na elaboração de um plano de remoção da embarcação do local em que se encontra”, informa a AMN.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, às 19:15 estavam mobilizados nesta operação cinco operacionais e três viaturas.