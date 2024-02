Lançamento no Luxemburgo das antologias de poesia “No Mundo” e “Para o Mundo”

O BOM DIA, em colaboração com a A Elefante Editores, reuniu poemas de autores da diáspora numa coletânea intitulada “No Mundo: Antologia de Poetas da Diáspora 2023”.

A obra reune os melhores poemas de autores portugueses espalhados pelo mundo que decidiram revelar os seus poemas na sequência de um desafio lançado pelo BOM DIA.

Curiosamente, candidataram-se a participar na antologia bastantes poetas residentes em Portugal. O júri decidiu assim criar uma segunda antologia, intitulada “Para o Mundo”, que integra os poemas dos residentes em Portugal. O júri foi presidido por Luísa Semedo, escritora e professora universitária, José Augusto Nunes Carneiro (Elefante Editores) e José Luís Correia.

Depois de um lançamento em Bruxelas, no mês de outubro de 2023, o BOM DIA apresenta agora as suas duas antologias de poemas no Luxemburgo e, mais exatamante, no Salão do Livro do Festival das Migrações que decorre este fim de semana, 24 e 25 de fevereiro.

Descubras as antologias de poemas “No Mundo” e “Para o Mundo” dias 24 e 25, às 16 horas, nos stands da Coordenação do Ensino de Português e na banca da livraria Pessoa, no Festival das Migrações, no Luxemburgo.

Pode também adquirir as antologias no site da Elefante Editores.