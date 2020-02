Lançado em Paris livro sobre raça garrana

O Presidente da Câmara municipal de Viana do Castelo José Maria da Costa, esteve em Paris para apresentar, na Universidade de Paris 3, o livro “Garrano, le brave cheval des montagnes”, em língua francesa, sobre a raça garrana, e aproveitou para apresentar também o livro “Percursos do homem e do Garrano” com as atas dos colóquios internacionais realizados sobre esta raça de cavalos, revela o LusoJornal.

José Maria da Costa esteve em Paris acompanhado por Andreia Pereira e por José Paulo Vieira.

Em 2016, a Câmara Municipal de Viana do Castelo recebeu uma proposta conjunta da Universidade de Paris 3 Sorbonne Nouvelle e da Universidade de Kioto para um programa de investigação sobre a raça garrana na serra d’Arga.

Leia mais em LusoJornal.