Lampard regressa ao Chelsea

O antigo internacional inglês Frank Lampard regressa ao comando técnico do Chelsea, cargo que ocupará até final da temporada.

“O Chelsea FC anuncia que Frank Lampard será o treinador até final da época”, comunicaram os ‘blues’, com o antigo médio a ser o terceiro técnico da temporada, após os despedimentos do alemão Thomas Tuchel, em setembro, e de Graham Potter, no domingo.

Lampard, que tem uma carreira emblemática enquanto jogador do Chelsea, com o qual venceu três campeonatos e uma Liga dos Campeões, regressa a Stamford Bridge novamente como treinador, depois de também o ter sido entre 2019 e 2021.

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas ao Frank, no regresso a Stamford Bridge. Frank integra o Hall of Fame da Liga inglesa e é uma lenda neste clube”, referiram em comunicado os proprietários do emblema londrino, Todd Boehly e Behdad Eghbali.

Também o antigo médio expressou a sua satisfação neste regresso, lembrando a ligação que tem ao clube.

“Foi uma decisão fácil, é o meu clube. Sou uma pessoa prática, segui um outro caminho desde que deixei o Chelsea, mas regressar, assim que me foi pedido, com a crença de que posso ajudar até final da época, é muito bom”, disse o antigo jogador e treinador.

Lampard disse também estar confiante e que tem um grande conhecimento do grupo, tendo trabalhado com muitos dos atuais jogadores, além das instalações, do estádio e dos adeptos.

Em relação ao futuro, Frank Lampard garantiu não estar preocupado, mas apenas focado na vontade de causar o maior impacto possível.

“Não quero olhar para muito longe, quero fazer o melhor possível neste período, até ao final da época. O importante é deixar isso de lado e começar a trabalhar. Quero reinstaurar a confiança na equipa e ganhar o maior número possível de jogos”, adiantou.

De acordo com o Chelsea, o processo para encontrar um treinador continua, mas a opção por Frank Lampard foi no sentido de ter um “plano estável” para o que falta disputar nesta época, em que está a meio da tabela na Liga e nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O Chelsea fez um grande investimento no mercado de inverno, em que contratou vários jogadores, entre os quais Enzo Fernández ao Benfica, por 121 milhões de euros, mas também João Félix, por empréstimo do Atlético de Madrid.

No sábado, os ‘blues’ visitam o Wolverhampton, em jogo da 30.ª jornada da Liga, e na quarta-feira o Real Madrid, na primeira mão dos quartos de final da ‘Champions’.

“É um grande desafio, mas não sou ingénuo. O Real Madrid é uma grande equipa, o campeão em título e são fantásticos. Estou emocionado por estar de volta a estes jogos”, disse também Lampard, que tinha deixa o comando técnico dos ‘blues’ em 2021, na mesma época em que os londrinos voltariam a conquistar a Liga dos Campeões.