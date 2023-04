Lâmpadas de carros: tipos e quando trocar

Os faróis são elementos essenciais num carro principalmente para quem conduz à noite ou em condições meteorológicas adversas. Se o carro não tiver as luzes certas ou forem usadas incorretamente, o condutor corre o risco de pagar uma multa que pode chegar aos 300 euros.

Se não sabe que lâmpada escolher, seguem-se os principais tipos de lâmpadas que podem ser usadas nos automóveis e as suas caraterísticas.

Tipos de lâmpadas de carro do site autopecasonline24.pt

Que tipos de lâmpadas de carro existem?

1. Lâmpadas Halogéneo

De todos os, as lâmpadas de halogéneo são as mais baratas e, como tal, as mais usadas na indústria automóvel, embora comecem a ser substituídas por outras opções.

Estas lâmpadas iluminam cerca de 50 a 60 metros e podem ser encontradas em temperaturas de cor até aos 5.000 K. No manual do automóvel tem indicações sobre quais as melhores lâmpadas de halogéneo para o veículo.

2. Lâmpadas Xénon

As lâmpadas de Xénon iluminam uma distância maior do que as lâmpadas de halogéneo e a sua gama de intensidade é muito superior. Estas lâmpadas também costumam durar mais tempo do que as anteriores.

No entanto, devido à sua intensidade, estas lâmpadas não podem ser usadas em todos os tipos de automóveis. O ideal é que sejam usados em faróis que estejam preparados para não incomodar outros condutores (presentes em automóveis mais caros).

3. Lâmpadas LED

As lâmpadas LED são as que têm melhor alcance, entre 200 a 300 metros, e são mais económicas do que as restantes. Em Portugal, o uso destas lâmpadas nos faróis dos carros é cada vez mais comum.

Apesar de serem as que oferecem mais benefícios, as lâmpadas LED também têm alguns inconvenientes, sendo que o principal é o seu preço. Apesar de o investimento ser mais elevado, sempre que possível, aconselhamo-lo a optar pelas lâmpadas LED.

Com que frequência se tem de trocar as lâmpadas dos carros?

A frequência de troca depende das lâmpadas usadas no automóvel e, em alguns casos, pode precisar de ajuda profissional na troca das mesmas.

As lâmpadas de halogéneo são as que duram menos, uma média de 2.000 horas (cerca de 83 dias sempre ligadas). As lâmpadas xénon duram quase o dobro do tempo das lâmpadas de halogéneo, ou seja, quase 4.000 horas. As lâmpadas LED são as que duram mais, cerca de 25.000 horas.

Alguns fabricantes também recomendam a troca a cada 50.000 kms, principalmente no caso das lâmpadas de halogéneo.

Para otimizar a vida útil das lâmpadas de qualquer tipo também é necessário investir em manutenção frequente.

Agora que sabe qual a diferença das lâmpadas, faça a sua encomenda ainda hoje e receba-a em sua casa.