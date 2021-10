Lago de Zug: português acusado de masturbação diante de menores

A polícia de Zug, na Suíça, localizou e prendeu um português de 60 anos que correspondia à descrição feita por duas jovens que o acusam de se masturbar diante delas.

O Ministério Público de Zug abriu um inquérito para apurar o que aconteceu nas margens do lago de Zug ao final da tarde de domingo passado.

Duas jovens de 15 anos que caminhavam ao longo do passeio na margem dizem ter reparado num homem sentado num banco que as observava. Segundo as autoridades, citadas pelo jornal 20 Minuten, o homem seguiu-as e mais adiante terá desabotoado as calças, começando a masturbar-se.

As duas jovens reagiram ligando para o número de emergência da polícia. O português terá abandonado o local, tendo sido capturado pouco tempo depois graças à descrição das jovens. O Ministério Público de Zug abriu um inquérito, o português está detido.