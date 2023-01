Laginha e Burmester dão ‘masterclasses’ no Brasil

Os pianistas portugueses Mario Laginha e Pedro Burmester vão marcar presença na Oficina de Música da cidade brasileira de Curitiba, onde darão ‘masterclasses’ de piano a alunos, além de recitais a solo.

“Esta é uma parceria que se fortaleceu quando o embaixador de Portugal, Luís Filipe Melo e Faro Ramos, esteve em visita oficial à nossa cidade. Foi um encontro muito positivo. Na ocasião, o embaixador acenou com a possibilidade de contribuir com a Oficina de Música”, disse a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, em comunicado.

“Os dois pianistas portugueses vêm para abrilhantar ainda mais esta edição comemorativa dos 40 anos da Oficina”, acrescentou.

Mario Laginha fará um recital solo em 29 de janeiro, na Capela Santa Maria, e nos dois dias seguintes, 30 e 31 de janeiro, uma ‘masterclass’ de piano popular.

Por outro lado, de acordo com o comunicado, Burmester apresenta-se com a Orquestra de Câmara de Curitiba no dia 31, no Guairão, “tocando o concerto para piano e orquestra nº9 em Mi bemol Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart”.

As aulas de Pedro Burmester estão agendadas para os dias 27 e 28 de janeiro.

A 40.ª Oficina de Música de Curitiba decorre de 25 de janeiro a 05 de fevereiro de 2023.