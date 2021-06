Lage promete “grandes feitos” em Wolverhampton

Bruno Lage vincou esta quarta-feira a ambição de fazer “grandes coisas” pelo Wolverhampton e que regressar ao futebol inglês e competir na Premier League “era o passo que queria dar na carreira”.

“O próximo passo na minha carreira era este. Voltar a um país no qual já estive durante três anos e que vive intensamente o futebol como treinador principal de um grande clube”, disse Bruno Lage aos canais de comunicação dos ‘wolves’.

Depois de mais de uma temporada sem treinar, após ter deixado o Benfica na fase final da temporada 2019/20, Bruno Lage, de 45 anos, regressa ao ativo como treinador do Wolverhampton, sucedendo ao compatriota Nuno Espírito Santo.

Bruno Lage considerou que o Wolverhampton “tem feito um percurso fantástico durante os últimos quatro anos” e que poder competir na Premier League é, sem dúvida, um grande passo na sua carreira, que o deixa “orgulhoso e com uma motivação enorme”.

“O Nuno [Espírito Santo] fez ao longo dos últimos quatro anos um trabalho fantástico e agora cabe-nos a nós a responsabilidade de prosseguir esse trabalho e continuar a trazer sucesso para este grande clube”, acrescentou o treinador.

Conhecer os cantos à casa e ligar os vários departamentos e pessoas num projeto comum é o próximo passo do treinador.

Bruno Lage teve no Benfica a sua primeira experiência como treinador principal no primeiro escalão, levando as ‘águias’ à conquista da I Liga portuguesa em 2018/19 e da Supertaça Cândido de Oliveira em 2019.

Este será também um regresso de Bruno Lage ao Reino Unido, onde foi adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea.

No Wolverhampton, Bruno Lage vai treinar vários jogadores portugueses, depois de, em 2020/21, terem estado no plantel Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, Vitinha, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva.