Lá no horizonte

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Quando cai a noite para lá do horizonte

Vejo a poesia de cabelo revolto e riso na fronte.

Seus ares sedutores sacudiam a imensidão

e o sol brilhava mais com a chegada da poesia.

Trazia no peito rosas e sangue latejante

e um coro de poetas iluminou a terra num instante

freneticamente o poeta se levanta e fala à nação.

acorda todas as poetisas com voz de liberdade.

E erguendo o braço derrete-se um grilhão

e enchendo os pulmões de ar e de paixões

o poeta sai correndo para abraçar a poesia,

mas ela parece fugir-lhe para a eternidade.

E o poeta chora lágrimas incandescentes

e vomita vulcões em erupção e já extintos.

E procura dia e noite a poesia

e vai encontra-la na boca louca do filósofo.

depois a encontra na sensibilidade de um artista,

e mais tarde a encontra no riso e na dor.

Finalmente, o poeta se humilha, e ao entardecer

De sua vida, a beija num leito agonizante.

E então entende pouco antes de morrer

Que a poesia afinal está em toda a parte.

José Valgode