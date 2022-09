Klopp rendido às camadas jovens portuguesas

O treinador do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, “responsabilizou” os treinadores das camadas jovens pelo sucesso dos futebolistas portugueses, numa intervenção gravada no fórum Football Talks.

Questionado sobre o que aprecia nos futebolistas portugueses, o técnico, que comanda os avançados lusos Diogo Jota e Fábio Carvalho nos ‘reds’, elogiou a competitividade, mas destacou o papel dos treinadores.

“Aprecio a educação de topo em termos de futebol. Regra geral, são incrivelmente bem treinados na formação e, porventura, também na transição para o futebol sénior. Quando pensamos em jogadores de topo, o Cristiano [Ronaldo] e também o Bernardo [Silva] fazem de Portugal um país impressionante no futebol”, referiu.

O campeão europeu em 2018/19 apresentou-se como possível exemplo de um jogador subaproveitado.

“Eu fui um jogador mediano, mas podia ter sido melhor. O meu treinador era o carteiro – com todo o respeito por ele –, mas só nos mandava correr. Se calhar, se tivesse tido outro tipo de acompanhamento, teria mais sido diferente”, disse.

Também o contexto social foi indicado por Klopp como fulcral nesta diferença.

“Uma vez vim a Portugal e, por curiosidade, fui ver o sítio onde o Figo cresceu. E, entre os prédios, num bairro humilde, estava lá um campo, um campo de futebol de cinco, com luzes, para as crianças poderem jogar à noite. Na Alemanha, os vizinhos nunca permitiriam que isso acontecesse sem protestarem, por causa do barulho”, detalhou.

Na sua breve intervenção no fórum organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na segunda-feira e hoje, Klopp assumiu-se favorável ao recurso à tecnologia no jogo, sem que isso mude o seu caráter humano, e a uma maior penalização das perdas de tempo em campo, tendo em vista o aumento do tempo útil de jogo.

“O jogo evoluiu muito e está na direção certa, já o alarido em torno dele não tenho tanta certeza”, rematou.

O Football Talks termina hoje, naquele que é o segundo dia de um fórum assente em temas relacionados com os cinco pilares estratégicos identificados no Plano Futebol 2030 da FPF: Infância e Crescimento, Futebol para Todos e Todas, Qualidade do Jogo, Envolvimento e Sustentabilidade do Ecossistema.

