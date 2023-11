Kino Cinco: de Portugal à Suíça, do TikTok ao stand-up

“Rir porque chorar entope o nariz”. É este o lema de Kino Cinco, português residente na Suíça que faz furor com os seus vídeos cómicos no TikTok e que agora se aventura pelo mundo do stand-up comedy. O próximo desafio? Fazer um “takeover” ao TikTok do BOM DIA ao longo desta semana, com o primeiro vídeo já disponível.

Bruno Alves é português, natural de Chaves. Em 2009 foi viver para a Suíça com a mulher, com o intuito de apenas trabalhar por alguns anos, mas onde acabou por ficar até aos dias de hoje e onde entretanto nasceu a sua filha, Leonor.

Foi Leonor que, durante a quarentena, apresentou ao pai o TikTok. Bruno, conhecido desde pequeno por “Kino”, decidiu então criar uma conta com esse nome e um número a que sempre se associou desde que jogava futebol, e fazia questão de vestir na camisola. Se começou a fazer vídeos para passar o tempo, hoje em dia poucos o reconhecem em Geneva por outro nome que não “Kino Cinco”.

“Ela sempre se deu conta que o pai tinha a queda para a brincadeira e para as palhaçadas. Sempre foi a minha maneira de ser, o meu caráter, sempre gostei de brincar e ela sempre deu conta disso. Uma vez propôs-me abrir essa aplicação e foi até à data de hoje”, explica Kino ao BOM DIA, referindo a filha como impulsionadora “desta maluqueira” do TikTok.

Depois de criar conta na rede social e de fazer o upload dos primeiros vídeos nunca mais parou. “As pessoas começaram a seguir-me e a conhecer-me, tanto a mim como à minha filha, e começaram a gostar. Chegaram a pedir-me, a ligar e a mandar mensagem a pedir: ‘faz este vídeo, faz aquele vídeo’… Começaram a achar piada, e eu também comecei a achar piada”, diz.

Segundo o mesmo, a maior parte dos seguidores são portugueses a viver na Suíça, mas também há muitos suíços que gostam do seu conteúdo que, mesmo quando têm falas em português, tentam decodificar o humor por trás das palavras.

Foi o sentir este feedback e o carinho dos seus seguidores que mesmo depois da quarentena o fez continuar. “Saber que as pessoas estavam a aderir ao meu conteúdo, estavam a gostar, e sentir que as pessoas se sentiam felizes ao ver os meus vídeos, rirem-se, foi das coisas que mais me orgulhou e que mais prazer me tem dado”, confessa.

A mulher, Ângela, é outra personagem cada vez mais recorrente e que faz furor nos vídeos do tiktoker. Em cenas do dia a dia, em casa, sozinho ou com a ajuda da sua família, Kino continua a partilhar o seu humor nas redes sociais até aos dias de hoje, o que recentemente o levou a envergar por uma nova aventura: a área do stand-up comedy.

“Eu sempre gostei do stand-up comedy, sinceramente. Várias amizades começaram a propor-me o stand-up, mas como toda a gente sabe o stand-up comedy não é como fazer um vídeo. É chegar ao palco, falar para um público em direto, e um vídeo toda a gente sabe que se faz cinco, seis, sete, dez, vinte até se achar que esteja bom, e depois lança-se”, explica ao BOM DIA. “Mas como eu sou aventureiro, tenho uma expressão multifacetada e não tenho vergonha, aventurei-me, e o feedback do público até à data tem sido muito positivo”, conta.

Tendo já feito várias atuações em Geneva, mas também um pouco por toda a Suíça e inclusivamente na terra natal, em Chaves onde, segundo o mesmo, fez “grande sucesso”, o entusiasmo com esta nova vertente chegou a levar Kino a participar e a ser um dos oito finalistas e o único português numa competição internacional de stand-up, o Le Cartel de L’Humour.

“Uma coisa que me orgulha muito é que, sendo português, estou há 14 anos na Suíça e a minha língua não é o francês a cem por cento. Comecei há quatro meses e fui convidado para um concurso onde havia 21 humoristas e oito passavam à final. Havia humoristas de Paris, da Bélgica, de Lyon, e o resto era quase tudo da Suíça. Eu passei em quinto lugar e estou nos oito finalistas para 8 de junho de 2024”, diz ao BOM DIA.

Kino foi incentivado por um humorista suíço que esteve presente em várias das suas performances de stand-up, e o convidou a participar. Já tendo feito espetáculos em português, decidiu arriscar na língua francesa e hoje em dia quase todas as atuações que faz já são nessa língua.

Depois do “takeover” da tiktoker MJ Cruz, ao longo desta semana é a vez de Kino se aventurar pelo TikTok do BOM DIA, publicando um vídeo novo todos os dias até ao próximo domingo com o seu humor. O primeiro já está disponível, e pode encontrá-lo aqui.

Quanto ao stand-up, a próxima atuação de Kino Cinco será em Geneva, na Suíça, no dia 28 deste mês. O português faz questão de terminar em tom de agradecimento, mencionando que dizer “obrigado é pouco a todas as pessoas que estiveram e estão sempre comigo nestas aventuras”, e que com certeza o motivarão a continuar a criar e partilhar mais histórias engraçadas.