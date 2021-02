Kiko & the Blues Refugees apresentam o single “Giver”

Kiko & The Blues Refugees é um grupo formado por músicos experientes e conceituados do panorama nacional: o músico, compositor e produtor Kiko Pereira, luso-americano que o crítico José Duarte elegeu como a melhor voz masculina do jazz em Portugal, junta uma equipa de excelência como António Mão de Ferro (guitarras), Jorge Filipe Santos (teclados), Carl Minnemann (baixo) e João Cunha (bateria).

Kiko & The Blues Refugees fazem do Blues um ponto de partida para o cruzamento com diferentes estilos: os novos blues da velha escola.

O single “Giver” é a primeira amostra do álbum. Composto e gravado pouco tempo antes do inicio da pandemia, este tema revelou-se algo premonitório e representativo da uma nova “normalidade” global. O vídeo da autoria de Kiko Pereira e Anabela Trindade conta com a colaboração de algumas “mãos” famosas: desde Rui Reininho, Selma Uamusse, Helder Reis, Peter Eldridge, Fernando Martins, entre muitos outros.

No próximo dia 13 de fevereiro Kiko & The Blues Refugees lançam o álbum de estreia “Threadbare”: produzido por Mário Barreiros e Kiko Pereira, é um filme sonoro que expõe a atualidade de um género universal e das inúmeras estradas por onde ele nos pode levar. Os 11 temas originais de Kiko Pereira pegam em nós no ponto inicial, no sul profundo dos Estados Unidos, e levam-nos pelas diferentes estradas por onde os blues se espraiam, entre o delta do Mississipi e Chicago, passando por Detroit e pelo cruzamento com outros géneros como o rock-roll, o rhythm and blues, a soul ou o jazz.

O álbum conta com a participação de alguns convidados especiais como Marta Ren, BJ Cole (com trabalhos anteriores com músicos como Elton John, Sting, Beck, Bjork ou Depeche Mode), Mila Dores, João Andresen e Rafaela Alves.