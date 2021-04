Kikas no pódio do North Narrabeen Classic

O português Frederico Morais terminou esta terça-feira no terceiro lugar a terceira etapa do circuito mundial de surf, ao perder nas meias-finais frente ao brasileiro Gabriel Medina, que viria a vencer o Narrabeen Classic.

Com o terceiro lugar, ‘Kikas’ subiu ao grupo dos oitavos do ranking mundial, ao somar 10.737 pontos, depois de ter iniciado a segunda prova australiana entre os 15.ºs classificados.

Frederico Morais chegou pela terceira vez às meias-finais numa prova do circuito, depois de ter sido finalista Jeffreys Bay, na África do Sul, em 2017, e de ter perdido no acesso à final no Oi Rio Pro, no Rio de Janeiro, em 2019, em ambos os casos diante do brasileiro Filipe Toledo.

Hoje, na prova disputada na Nova Gales do Sul, o surfista natural de Cascais foi batido pelo também ‘canarinho’ Gabriel Medina, que reforçou a liderança do circuito, ao totalizar 25.600 pontos, mais 6.195 do que o compatriota e campeão do mundo em título Ítalo Ferreira.

Medina conquistou 12,50 pontos (6 e 6,5), contra 10,7 (5,4 e 5,3) do português, avançado para a final, na qual se impôs ao norte-americano Conner Coffin.

Para chegar à meia-final, Frederico Morais eliminou Toledo, nos oitavos, e o australiano Ethan Ewing, nos quartos de final.

A próxima prova do circuito vai ser em Margaret River, a terceira das quatro previstas para a Austrália, entre 02 e 12 de maio.

Nas provas anteriores, Frederico Morais tinha sido 17.º em Pipeline, no Havai, e nono em Newcastle.

