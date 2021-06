Kiev recebeu a primeira prova de vinhos portugueses

A capital ucraniana acolheu no passado dia 3 de junho a Wines of Portugal Grand Tasting 2021, a primeira prova de vinhos portugueses realizada naquele país organizada pela Viniportugal com o apoio da Embaixada de Portugal.

O evento contou com a presença de 29 produtores nacionais com intuito de reforçar a presença ou de entrar no promissor mercado ucraniano.

A prova foi considerada um sucesso e teve a participação de 250 visitantes profissionais que tiveram oportunidade de conhecer excelentes vinhos de diversas regiões de Portugal.

O Embaixador de Portugal na Ucrânia, António Vasco Alves Machado, marcou presença no evento acompanhado pelo presidente da Viniportugal, Eng.º Frederico Falcão, e pôde trocar impressões com todos os expositores, assegurando-lhes todo o apoio da Embaixada de Portugal para conseguirem a desejada implantação no emergente mercado ucraniano.

