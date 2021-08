Katie Stevens: a atriz luso-americana redescobriu Portugal

Aos 28 anos, a atriz Katie Stevens é mais conhecida por interpretar Jane Sloan em “The Bold Type”, produção televisiva disponível na Netflix.

Além disso, Katie Stevens já participou em projetos como “Faking It: As Impostoras”, “Haunt” ou “Polaroid”. A luso-americana esteve de férias em Portugal, como mostram as fotos que partilhou no seu Instagram com enorme entusiasmo.

A atriz nasceu e cresceu no estado americano do Connecticut, mas a sua mãe chama-se Clara Francisco e é portuguesa. A avó materna de Katie cresceu na Lousã. Por isso mesmo, Katie Stevens tem família lusa que aproveitou para visitar durante a viagem de vários dias a Portugal.

“Fiz uma pausa muito necessária das redes sociais para estar com a minha família. Portugal foi um prazer! Até à próxima!”, escreveu num post com fotografias tiradas na zona do Estoril. Depois fez uma nova publicação com várias fotos captadas na capital. “Lisboa tem meu coração”, escreveu. A atriz esteve ainda no Porto e no Douro onde também tirou várias fotografias.

Katie Stevens, que se tornou conhecida quando era adolescente por uma participação em “American Idol” (e até fez uma participação na versão nacional dos “Ídolos”), fala português. Veio ao País pela primeira vez quando tinha 11 anos. Aliás, a história que emocionou o júri de “American Idol” teve precisamente a ver com a avó materna, Rita Serra Francisco, que na altura sofria de Alzheimer e entretanto faleceu.

