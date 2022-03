Kássio regressa com “Diz-me a verdade”

“Diz-me a verdade”, é primeiro de três singles que irão ser lançados no decorrer de 2022 e que marca o regresso do artista aos originais, após o lançamento dos singles “Se eu pudesse te beijar”,”Balança balança” e “Deus deixou escrito” no ano de 2021.

Estes trabalhos permitiram que o cantor tivesse tido uma maior projeção quer em alguns programas de TV, quer em diversos Tops em algumas rádios nacionais e Estrangeiro, como uma voz sempre em foco.

Kássio, a celebrar 20 anos de carreira, com um percurso artístico bastante sólido em Portugal e Estrangeiro, neste novo single “Diz-me a Verdade”, que continua a contar com etiqueta da editora Espacial e produzido mais uma vez por Jorge do Carmo e Nikita, apresenta um ritmo musical contagiante, numa fusão do flamenco com ritmos latinos e pop music, onde Kássio demonstra um poder interpretativo potente, penetrante, através da sua voz que é versátil, dramática e com uma capacidade invulgar de transmitir emoções.