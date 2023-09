Karlsruhe vai ter dia de música luso-brasileira

No dia 19 de novembro de 2023, amantes de música, dança e cultura de todas as idades podem esperar uma experiência cultural única com o Dia Luso-Brasileiro a acontecer no espaço Jubez, na cidade de Karlsruhe, na Alemanha.

Este evento celebra as fascinantes culturas irmãs de Portugal e do Brasil e promete uma experiência inesquecível para o público alemão e não só.

Artistas internacionais dos dois países animarão a festa. Uma das principais atrações da noite é Marina Pacheco (na foto acima), cantora portuguesa de renome e colaboradora regular do BOM DIA. A portuguesa não só encanta nos grandes palcos de ópera, mas também conquista o coração do público estrangeiro com o seu fado único e a música popular portuguesa.

Marina Pacheco apresenta seu novo projeto CASA e é acompanhada por Alex de Almeida, músico mundial internacional e endossante da Hohner, além do multi-instrumentista Johann de Oliveira.

A mundialmente famosa Música Popular Brasileira (MPB) é representada pelo extraordinário artista Italo Caramuru, conhecido na Alemanha e na Europa como um dos principais portadores da música brasileira.

Os amantes da dança têm a oportunidade de participar num workshop com o bicampeão brasileiro de forró Fábio Reist, ao que se segue um emocionante show de forró da banda brasileira de Karlsruhe, Gandaiá, onde todos os convidados são convidados a dançar. O público também poderá assistir a uma fascinante demonstração de Abadá Capoeira.

Além da diversidade musical, o Dia Luso-Brasileiro permite que os visitantes possam desfrutar da deliciosa culinária portuguesa e brasileira e mergulhar no mundo da literatura.

Este evento promete uma mistura única de alegria, diversão, melancolia e sensação de mar que irá apelar a todos os sentidos.

“O Dia Luso-Brasil não é apenas um evento cultural de apelo especial, mas também uma oportunidade para celebrar o poder unificador da música e das artes. Esperamos um público amplo que irá mergulhar na rica cultura de Portugal e do Brasil junto conosco”, afirma Johann de Oliveira, organizador deste dia.

O evento promete atrair não só amantes da música, mas também artistas e figuras políticas que irão enriquecer a jornada cultural de Karlsruhe. Além disso, proporcionará uma experiência cultural inesquecível e uma oportunidade única de conhecer de perto as ricas culturas de Portugal e do Brasil. Garanta já seus ingressos e faça parte desta emocionante jornada.

Programa do Dia Luso-Brasileiro

14h00 – Entrada

14h30 – Introdução – Bom Dia

15h30 – Ítalo Caramuru – MPB (Música Popular Brasileira)

16h30 – Demonstração – Abadá Capoeira Karlsruhe

17h00 – Marina Pacheco – CASA – Música portuguesa (fado e canções portuguesas)

18h30 – Oficina de forró com Fábio Reis (dança)

20h – Gandaiá – (concerto de forró)

COMPRE O SEU BILHETE AQUI.