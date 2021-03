Karaté: só vai a Tóquio quem passar em Lisboa

Portugal vai receber um torneio olímpico de qualificação de karaté, em Lisboa, de 09 a 11 de abril, em substituição da competição prevista para Rabat, em Marrocos, adiada para outubro devido à pandemia de covid-19.

“Embora todas as partes envolvidas tenham feito um grande esforço para realizar a competição, a federação mundial [WKF] foi forçada a adiá-la devido ao impacto da epidemia de covid-19”, informou o organismo internacional sobre o torneio marroquino.

Na impossibilidade do torneio marroquino decorrer antes do encerramento da fase de qualificação, como aconteceu com o seu adiamento, a WKF recorreu a uma prova de substituição, pelo que Lisboa passa a estar incluída no apuramento para Tóquio2020.

O circuito de torneios de categoria superior, denominado de Premier League, será retomado na sexta-feira em Istambul, na Turquia, quase um ano após a última prova, que foi disputada em Salzburgo, na Áustria), em 28 de fevereiro de 2020.