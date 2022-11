Kaiserslautern celebra o Mês da Cultura Portuguesa

A cidade alemã de Kaiserslautern vai dedicar grande parte do mês de novembro à cultura portuguesa. Esta iniciativa, que se estende de 11 a 25 deste mês, resulta de um esforço conjunto da Secretaria da Cultura e do Consulado-Geral de Portugal em Estugarda.

De acordo com o programa enviado ao BOM DIA, a abertura do certame está agendada para as 18h00 de sexta-feira, no Wadgasserhof do Stadtmuseum Kaiserslautern, e conta com a presença do cônsul-geral de Portugal em Estugarda, Leandro Amado, da autarca de Kaiserslautern, Beate Kimmel, e do chefe do Departamento Cultural, Christoph Dammann.

No mesmo local, a audiência terá a oportunidade de assistir à inauguração da exposição da pintora Maria Cunha e de provar produtos gastronómicos portugueses.

Ainda no dia 11 de novembro, no Scheune do Stadtmuseums Kaiserslautern, pelas 19h30, está previsto um sarau musico-literário com as atuações dos guitarristas Ricardo Gama e João Correia e com a leitura de excertos d’”Os Lusíadas” pelo ator Rainer Furch.

Além da música e da literatura, também o cinema luso estará representado neste “Mês da Cultura Portuguesa”. Os filmes “A Corte do Norte” e “Os Maias”, de João Botelho, serão exibidos, respetivamente, pelas 18h00 do dia 13 e 17h00 do dia 17 no Union-Kino, ao passo que a longa-metragem “Pedro e Inês”, de António Ferreira, será rodada no mesmo estabelecimento às 18h00 do dia 20 de novembro. Todos os filmes, garante a organização, serão legendados em língua inglesa.

A Volkshoschule Kaiserslautern acolhe ainda a exposição e palestra sobre “O potencial económico da língua portuguesa”, às 18h00 do dia 15 de novembro, e o derradeiro dia do certame, 25, será finalizado na Fruchthalle Kaiserslautern, pelas 20h00, com um concerto de fado de Inês de Vasconcelos e Beatriz Felício, e ainda uma exposição digital sobre a história do fado.

Esta iniciativa conta ainda com o apoio do Instituto Camões, do Bausparkasse Mainz, da Caixa Geral de Depósitos e da ZukunftsRegion Westpflatz e.V.

As inscrições devem ser realizadas através do e-mail *protected email* .

