Juros da dívida portuguesa desceram

Os juros da dívida portuguesa estavam, esta terça-feira, a descer a dois, a cinco e a 10 anos face a segunda-feira, acima de 3% no prazo mais curto e no mais longo, alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália.

Às 08h40 em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 3,196%, contra 3,242% na segunda-feira.

Os juros a cinco anos também recuavam, para 2,870%, contra 2,894%.

No mesmo sentido, os juros a dois anos caíam, para 3,033%, contra 3,053% na sessão anterior.

Os juros da Irlanda subiam a dois anos e desciam a cinco e a 10 anos.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08h40:

2 anos…5 anos…10 anos

Portugal

21/11…….3,033…2,870…..3,196

20/11…….3,053…2,894…..3,242

Grécia

21/11…….3,179…3,259…..3,773

20/11…….3,229…3,300…..3,809

Irlanda

21/11…….3,165…2,880…..2,946

20/11…….3,164…2,856…..2,983

Itália

21/11…….3,556…3,743…..4,289

20/11…….3,577…3,777…..4,340

Espanha

21/11…….3,411….3,210…..3,557

20/11…….3,413….3,243…..3,599