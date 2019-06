Juristas portugueses da Renânia do Norte e Vestefália reunidos pela primeira vez

O Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf acolheu na sexta-feira um encontro informal de juristas em atividade na Renânia do Norte e Vestefália, organizado em conjunto pelo Consulado-Geral e pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha (CCIPA).

O cônsul-geral José Manuel Carneiro Mendes, que presidiu ao encontro, quis que fosse uma reunião com uma agenda aberta, sem ordem de trabalhos predefinida. “Pretendia-se que a reunião fluísse à volta de aspetos práticos, em concreto aqueles com que este corpo profissional se confronta no exercício da sua atividade (e no acesso a ela)”, explicou o diplomata.

Nas redes sociais, Carneiro Mendes insistiu na importância de tratar de assuntos e questões de ordem jurídica com que a comunidade portuguesa na Alemanha se debate e pelos quais procura estes profissionais, “como por exemplo, o caso do cálculo das pensões de invalidez que foi amplamente discutido, trazido à colação pelos próprios presentes”.

Carneiro Mendes manifestou-se muito satisfeito pela forma como decorreu o encontro e promete “realizar outras reuniões deste tipo, com várias classes profissionais (…) não apenas isso possibilitará aos participantes conhecerem-se entre si e fazerem “networking” mas, também, podermos tirar uma radiografia mais exata à estratificação social da comunidade portuguesa na Renânia do Norte e Vestefália e aos problemas com que ela se depara no seu dia a dia de trabalho”.

Mas o diplomata português avisa que no futuro, não deverá ser “o Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf a liderar quaisquer desenvolvimentos destas iniciativas mas a própria comunidade a tomar em mãos os seus próprios assuntos e a criar, por exemplo, grupos de trabalho (ou outro tipo de estruturas, talvez dentro ou a partir do próprio movimento associativo e empresarial”. Carneiro Mendes crê que a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha poderá necessariamente desempenhar um papel essencial para dar continuidade a estas iniciativas e recorda que “o mais difícil é sempre o arranque!”.

Miguel Kramer, consultor da CCA Law, escritório de advogados parceiro do BOM DIA, foi um dos participantes no encontro.