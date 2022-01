Jurista do MNE cabeça de lista da Iniciativa Liberal na Europa

A independente Carolina Diniz vai encabeçar a lista da Iniciativa Liberal (IL) pelo círculo eleitoral da Europa às próximas eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022.

Jurista na Direção-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), a candidata da Iniciativa Liberal é especialista em direito público, direito europeu e comércio internacional, e conta mais de 20 anos de experiência profissional abrangendo tanto o setor público como o privado.

A lista inclui candidatos oriundos de várias localidades portuguesas e “residentes em diferentes países europeus, com a ambição de representar a diversidade e os interesses das comunidades portuguesas na Europa”, pode ler-se em comunicado enviado ao BOM DIA.

Carolina Diniz, destaca o papel que a diáspora representa na mudança que se quer para o país: “os portugueses residentes no estrangeiro podem ser a força motriz dessa mudança, com o seu exemplo e experiências baseados na capacidade de iniciativa individual. Se queremos mudar o estado atual das coisas temos que estar preparados para ser mais interventivos”.

Por sua vez, Manuel Baptista, número 2 da lista e coordenador do núcleo do Benelux da IL, realçou a necessidade de aumentar a representatividade dos eleitores portugueses residentes no estrangeiro na Assembleia da República, “para representar de forma mais justa o peso das comunidades portuguesas na economia nacional e reconhecer o seu impacto e legítimo interesse na vida política do país”.

Carolina Diniz anunciou a sua intenção de ouvir o máximo de vozes de portugueses na Europa, promovendo eventos presenciais durante o mês de janeiro nos Países Baixos e no Luxemburgo, e também eventos online abertos a todos os emigrantes portugueses.

A lista dos candidatos da IL pelo círculo eleitoral da Europa é a seguinte:

1 – Carolina Diniz, 55 anos, jurista

2 – Manuel Baptista, 50 anos, gestor de vendas e empresário

3 – Joana Gil, 40 anos, jurista (suplente)

4 – Rui Salgueiro, 46 anos, administrador de empresas (suplente)