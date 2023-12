Junho de 2024: encontro marcado em Leipzig, Dortmund e Gelsenkirchen

Portugal vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs no Grupo F do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ditou o sorteio da competição realizado este sábado, em Hamburgo, na Alemanha.

A seleção portuguesa, que se prepara para participar na fase final de um Europeu pela nona vez e a oitava consecutiva, vai estrear-se na competição diante dos checos, em 18 de junho, em Leipzig.

Segue-se o duelo com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, antes de fechar a fase de grupos em 26 de junho, em Gelsenkirchen, diante do adversário que vencer o caminho C dos play-offs, agendado para março, ou seja Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.