Júlio Isidro no novo single dos Per7ume

Os Per7ume estão de volta com o novo single e vídeo “Junto a Ti”, tema editado pela Independent Records e que conta com a participação especial de Júlio Isidro.

A comemorar 14 anos de atividade, a banda está a trabalhar no novo álbum, “Saudade”, uma compilação de duetos com alguns nomes sonantes do panorama musical.

O novo single da banda constituída pelos músicos Tozé Santos (voz e guitarra), Nelson Reis (baixo), Jorge Sousa (bateria) e Rui Fernandes (teclas e sax) é a primeira amostra do novo disco.

O vídeo, que pode ver em baixo, é da autoria de Jorge Riobom, da Play Audiovisuais.