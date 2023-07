“Júlia Florista”, um romance entre a sensualidade e o fado

Foi na pitoresca Pastelaria Belém, ponto de encontro da comunidade portuguesa em Paris, que no passado dia 8 de julho o BOM DIA se encontrou com a autora lusodescendente Alexandra Pereira, por ocasião do evento de promoção do seu livro “Júlia Florista”, uma história em torno da cultura musical portuguesa em Paris, passando-se entre esta cidade e Lisboa, a sensualidade e o fado.

“Uma surpreendente descoberta do mundo do fado”, é como Alexandra Vieira, em entrevista ao BOM DIA, descreve o que muitos leitores franceses e portugueses, especialmente na comunidade lusodescentente residente em França, sentem ao experienciar a leitura de “Júlia Florista”.

Lançado em 2021, este é o primeiro romance da autora que desde então tem vindo a encontrar cada vez mais um público ligado à comunidade portuguesa em França, assim como aos amantes do fado. Isto porque, como o próprio título indica, esta é uma história que nos remete para “as noites boémias de Lisboa” e para a figura feminina condizentes o fado de Amália.

Numa narrativa que privilegia o retrato da sensibilidade feminina, a autora conta-nos a história de Christine, uma jovem mulher de trinta e poucos anos que se encontra numa fase de insatisfação e questionamento na sua vida. É nesta altura que conhece um jovem guitarrista lusodescendente chamado Rúben, que lhe desperta novos sentimentos e a leva a descobrir a vida através do mundo do fado.

Com “Júlia Florista”, Alexandra Vieira quis fugir aos estereótipos, dando a conhecer aos portugueses e aos franceses como se vive a cultura portuguesa em França, e em especial a “forte dinâmica em redor deste género musical em Paris”, explica ao BOM DIA.

Filha de pais portugueses, tal como Christine, Alexandra é professora em Paris, e foi nesta cidade que se apaixonou pelo fado, tendo nos últimos anos divergido o seu percurso profissional em áreas diferentes, nomeadamente pela comunicação e pela música.

Após o seu primeiro romance, o próximo livro da autora também levará os seus leitores por uma história marcada por uma heroína feminina que, ainda que por um caminho diferente, manterá a narrativa com uma ligação à paixão pela música.

No evento, marcou também presença o deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, que num dia de visita à comunidade portuguesa em Paris deu a sua contribuição neste momento de promoção da cultura portuguesa.

Veja aqui a entrevista completa da autora ao BOM DIA.