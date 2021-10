Judoca portuguesa vence Campeonato Mundial para surdos

O ministro Siza Vieira considera que as eleições devem acontecer "o quanto antes" em janeiro, por forma a mitigar o impacto que a falta de orçamento em 2022 provoca. O ministro da Economia considera que a decisão de dissolver a Assembleia da República está ainda nas mãos do Presidente, bem como a marcação da data, mas realça que os dados do crescimento conhecidos hoje apontam para sinais positivos e um "bom momento de recuperação" económica, acima da média europeia.