Judo português em ação na Turquia

Portugal compete no Grand Slam de Antália com quase toda a equipa que deverá estar dentro de um mês nos Europeus de judo, num total de nove judocas, ficando a faltar apenas Anri Egutidze, a recuperar de lesão.

“Estes são os judocas que devem estar nos Europeus [29 de abril e 01 de maio, em Sófia]”, disse à agência Lusa a selecionadora Ana Hormigo, em relação à equipa que competirá entre sexta-feira e domingo na Turquia.

A um mês dos Europeus fica a faltar apenas o ‘olímpico’ Anri Egutidze, que recupera de lesão, já depois de ter subido dos -81 kg para os -90 kg, mas que também deverá estar no final de abril em Sófia, juntando-se a estes nove convocados.

Na lista para o Grand Slam de Antália, à experiência de Telma Monteiro (-57 kg) ou Jorge Fonseca (-100 kg), juntam-se os mais ‘novatos’ João Fernando (-81 kg) ou Francisco Mendes (-60 kg), judocas que têm garantida a presença nos Europeus.

Os judocas, tal como Rodrigo Lopes (-60 kg), foram medalha de bronze no Open Europeu de Praga, o equivalente às antigas Taças do Mundo, no início de março, garantindo assim o apuramento para os Europeus.

Nos convocados para Antália, a última competição antes dos Europeus e que serve também de preparação para o campeonato continental, destaque também para o regresso de Bárbara Timo (-63 kg) aos ‘tatamis’, depois de a judoca ter sido operada a uma fratura no pé, em janeiro.