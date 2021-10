JPAB cria nova área de prática de Geodireito

A JPAB criou a nova área de prática de Geodireito, a primeira em Portugal, alargando assim as suas competências e os serviços jurídicos disponibilizados.

A liderança ficará a cargo do advogado Luiz Ugeda, que é também geógrafo e doutorando na Faculdade de Direito de Coimbra.

No trajeto profissional, Luiz Ugeda passou pelos setores público, privado e instituições representativas no Brasil. Luiz Ugeda desempenhou as funções de assessor da Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República (SAC/PR) e foi advogado na Procuradoria-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Ocupou a direção das associações brasileiras das Concessionárias de Rodovias (ABCR); das Concessionárias de Energia (ABCE); e do Sindicato de Energia do Estado de São Paulo (SIESP).

A JPAB Advogados cria, assim, uma equipa multidisciplinar que, de forma pioneira em Portugal, oferece respostas jurídicas integradas, através do uso de soluções e ferramentas geoespaciais que conferem maior segurança jurídica aos dados de localização e de delimitação, relacionados, em primeira linha, com a georreferenciação, o cadastro predial e o registo predial.