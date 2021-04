Jovens viciados na busca da imagem perfeita

A procura da imagem perfeita nas redes sociais, através da utilização de filtros nas selfies, está a fragilizar a autoestima das jovens e tem levado a uma procura crescente de cirurgias plásticas.

A “Dismorfia do Snapchat” é um transtorno psicológico que afeta cada vez mais jovens em todo mundo, que se desencadeia por influência das redes sociais e as leva a realizarem cirurgias plásticas para ficarem como aparecem nas fotografias que fazem a si próprios, as chamadas selfies, em que usam filtros que mudam a aparência.