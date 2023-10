Jovens senegalesas foram “embaixadoras de Portugal” por um dia

No quadro do programa “Ailes pour Elles”, as jovens senegalesas Oumou Lena Mbodji e Goudiaby Awa Seck foram “embaixadoras por um dia”, acompanhando o dia de trabalho da embaixadora portuguesa Florbela Paraíba.

Lena e Awa participaram na visita ao Liceu Galandou Diouf, um dos parceiros da Cooperação Portuguesa no Senegal, bem como nos encontros ocorridos nesse dia na Embaixada de Portugal em Dakar.

Desde o dia 8 de março passado que a embaixadora Florbela Paraíba participa nesta iniciativa, partilhando a sua experiência com as duas jovens senegalesas.