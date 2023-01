Jovens portugueses que se tornam padres

José Luís Carvalho, de 26 anos, é irmão marista e trabalha com “crianças portadoras de deficiência e doenças crónicas” em Ermesinde, sente-se atualmente como um “peregrino de pé descalço”.

“São estas crianças com quem trabalho que me despertam para a esperança todos os dias porque têm situações muito complicadas, de saúde, social e familiar, mas com a alegria e espontaneidade deles sinto que juntos construímos esta esperança, somos peregrinos de pé descalço, de tocar bem a realidade como é, com toda a complexidade, mas sem perder esta esperança, afirma José Luís.”

Já frei André de Santa Maria, tem 31 anos, é formado em Engenharia Civil, e este domingo faz a sua profissão solene na Ordem dos Carmelitas Descalços

“Costumo brincar que, depois das pedras mortas, só as pedras vivas, fiz uma vida perfeitamente normal, ao longo do meu crescimento, e a engenharia foi uma normalidade, gostei muito e até durante o curso comecei a notar em mim algumas inquietações que as tentei calar de forma definitiva, fazendo o curso”, confessa.

As duas histórias de “vocação” foram contadas pelo programa Ecclesia que apresentou os testemunhos destes dois jovens que, a certa altura da sua caminhada, sentiram o chamamento para a vida consagrada.

Pode ouvir as entrevistas completas online e em podcast.