Jovens portugueses de Basileia vão em peregrinação a Lisboa

Sara Torgal, catequista na missão de Língua Portuguesa em Basileia, na Suíça, vai acompanhar um grupo de 25 jovens à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, numa proposta que pode ser de várias semanas marcadas pelo “entusiasmo e curiosidade”.

“É um grupo de jovens muito entusiasmado e curioso, cerca de 25 jovens, dos 16 aos 19 anos, e é interessante ver que querem saber o que é uma JMJ mas também estão orgulhosos por poder ir mostrar o nosso país, as praias, sol e bom ambiente”, explica a responsável em declarações à Agência ECCLESIA.

A maioria dos jovens deste grupo “já nasceu na Suíça”, mas segundo a catequista são “filhos de pais emigrantes” e “acabam por ir a Portugal todos os verões. Estes jovens ainda têm muito o sentimento de casa ao vir a Portugal, eles falam a língua, sabem que somos um país acolhedor, com boa comida e sentem como vir a casa”.

Sara Torgal conta que estes jovens, “em caminho de preparação para o sacramento do crisma e outros com o crisma feito há pouco tempo”, vão integrar-se num grupo maior da diocese.

“Vão incluídos no grupo da diocese, jovens que como eles falam alemão, o que acaba por ser uma situação engraçada, que os faz ficar mais entusiasmados, não é só estar em Portugal mas também estar com um grupo de pessoas com quem estão todos os dias”, refere.

A preparação para JMJ Lisboa 2023 tem sido um “caminho longo”, com várias “atividades e festas” mas, com a proximidade da data, tudo começa a ser “mais palpável” e as motivações aumentam.

“O dia do encontro com o Papa por exemplo é algo que os motiva, e depois encontrar outros jovens com a mesma fé, a mesma idade e a mesma busca pelo encontro com Deus, a mesma busca do projeto de vida”, indica.

A entrevistada conta que “o grupo suíço de língua alemã tem a tradição de juntar duas semanas de atividades antes da JMJ, no sul de França e norte de Espanha, depois a semana nos dias das diocese a que se junta mais um autocarro em Coimbra, segue-se a semana principal, em Lisboa, e depois uma semana de relaxamento mas também de meditação para ajudar a digerir o que aconteceu, no sul de Espanha”.

Os jovens podem escolher a “modalidade” em que querem participar e Sara Torgal adianta que, para os “Dias na Diocese”, a diocese de Coimbra que os vai acolher “tem atividades muito giras”.

“O grupo vai estar na diocese de Coimbra, em Penela, localidade pequena mas com grupo de jovens muito dinâmico, fomos lá visitar no verão, e estamos muito contentes, sabemos que há atividades muito giras na diocese e estamos muito entusiasmados para viver essa semana com eles”, reforça.

A catequista é natural de Lisboa, mas vive na Suíça há quase cinco anos, vai acompanhar o grupo de jovens pela “sua cidade”. “Estou muito entusiasmada porque para mim vai ser a primeira JMJ e é no meu país, é na minha cidade e vai ser emocionante ver as pessoas da minha cidade, e proporcionar mais conhecimento do meu país, da minha cultura e é algo que sinto que vai ser importante para as pessoas”, afirmou.

A “vigília da noite e a missa com o Papa” é a grande expetativa da jovem catequista mas também quer “ver as catequeses espalhadas na cidade em sítios do seu dia a dia”.