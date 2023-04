Jovens portugueses conquistam prémio científico em Itália

Dois jovens portugueses conquistaram a medalha de prata num concurso de ciências para jovens que decorreu em Itália pela descoberta da única pegada do dinossauro Stegopodus em Portugal e a segunda na Europa, localizada em Alcobaça.

Em comunicado, a Fundação da Juventude revela, esta sexta-feira, que o projeto, desenvolvido por João Grenho e João Diogo, estudantes do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, em Oeiras, conquistou a medalha de prata no Italian Contest for Young Scientists, “um dos principais concursos de ciências para jovens”, promovido pela Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST).

O projeto, intitulado ‘Pegadas de stegossáurios – o enigma!”, já tinha sido distinguido, em 2022, pela Fundação da Juventude no Concurso Nacional de Jovens Cientistas em Portugal.

