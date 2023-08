Jovens lusófonos apresentam ideias inovadoras em Braga

No Dia Internacional da Juventude, cerca de 50 jovens lusófonos participantes do Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes (EEJL) apresentaram cinco projetos de startup desenvolvidos ao longo da semana passada nesta cidade perante um painel de júri profissional. Depois de apurados os vencedores, o dia terminou em celebração no Centro de Juventude de Braga.

O Dia Internacional da Juventude amanheceu com uma atmosfera vibrante na cidade de Braga. Ao longo da semana, os quase 50 jovens participantes do EEJL foram desafiados a desenvolver um projeto startup destinado a favorecer o desenvolvimento sustentável a nível local, com o apoio dos facilitadores do EEJL e em parceria com a Start-Up Braga.

A este projeto, incluído no âmbito da programação da décima edição do EEJL, acrescia-se o desafio do desenvolvimento do seu trabalho em equipas verdadeiramente interdisciplinares e multiculturais, que naquela manhã reuniram esforços para finalizar os últimos detalhes antes da apresentação pitch dos seus projetos no “Concurso de ideias, criação de projeto Start up”.

Depois de uma hora de preparação, Lurdes Abreu, presidente da associação Cap Magellan, deu início ao concurso no auditório do Centro de Juventude de Braga, com a apresentação do painel de jurados: Sandro Louro, Diretor Municipal de Gestão da Câmara Municipal de Braga; Pedro Soares, Diretor do Centro de Juventude; Rui Marques, Diretor geral da Associação Empresarial de Braga, e a própria, enquanto representante da associação.

O trabalho desenvolvido pelos diferentes grupos resultou na criação de cinco projetos de startups, entre os quais a Company Match, uma plataforma que pretende facilitar a integração dos jovens recém-graduados no mercado de trabalho; o projeto Raízes, que visa contribuir para uma economia alimentar circular, sustentável e mais local; a StudyMatch, uma plataforma digital que atua como ponte entre estudantes universitários e oportunidades de trabalho adaptadas às suas competências e necessidades; a MinhUniko, um projeto de economia circular para a indústria têxtil, com enfoque na região do Minho; e a Kairos Company, uma organizadora de eventos e festivais artístico-culturais que quer contribuir para o combate ao preconceito e à xenofobia.

O grupo vencedor foi o criador do projeto “StudyMatch”, constituído pelos jovens Beatriz Lourenço, trabalhadora-estudante residente em Copenhaga; Hugo Magalhães, estudante de engenharia química residente em Paris; Ricardo César Boulcair, data analyst luxemburguês; Maria Miguel Cunha, especialista em comunicação a estagiar em Paris; Mariane Dalmam, enfermeira residente em Salzburgo; Miguel Afonso, biólogo e gestor de projetos em Lisboa; Miguel Fortes, comercial em Paris; e Lara Vaz, estudante de música em Lisboa.

“Foi bastante gratificante ver uma ideia que, mesmo sendo ainda tão fresca, desenvolvida apenas ao longo de cinco dias escolhida, foi escolhida por um grupo de profissionais, e um juri bastante competente na área da criação de startups” diz Beatriz Lourenço, a porta-voz do grupo em entrevista ao BOM DIA. “Ficámos com a vontade de levar o projeto para a frente depois de termos ouvido tanto feedback positivo e também de aspetos a melhorar por parte do público”.

Depois do almoço no Centro de Juventude de Braga, que acolheu os jovens participantes do EEJL nas suas atividades e refeições ao longo de toda a semana, iniciaram-se as atividades organizadas pelo mesmo no âmbito do Dia Internacional da Juventude. Entre as quais, o “The International River Bassin Challenge”: um desafio que funcionou como uma simulação de cimeira internacional, com o objetivo de levar a uma reflexão prática em torno dos desafios e vantagens das decisões de cooperação entre países.

A tarde continuou com DJ Set no terraço do Centro de Juventude, que contou com um churrasco, a presença de diversas associações e ONGs, e diversas atividades lúdicas como jogos de tabuleiro, uma escape room, ténis de mesa, jogos de playstation, e oportunidade de conhecer e fazer networking com outros jovens que se juntaram às celebrações deste dia.

O Encontro Europeu de Jovens Luso-descendentes, evento anual organizado pela associação francesa Cap Magellan, ocorreu entre os dias 8 e 13 de agosto na cidade de Braga. O evento visou a promoção da transmissão de conhecimentos e competências entre os seus participantes, mediante atividades de aprendizagem informais incentivadoras de um papel ativo dos participantes na reflexão acerca da empregabilidade dos jovens na Europa e das temáticas do desenvolvimento sustentável e do digital.