Jovens luso-canadianos continuam ligados a Portugal

Os jovens luso-canadianos em Winnipeg, no centro do Canadá, utilizam as associações e os grupos culturais para “manterem a sua ligação” com a cultura e tradições portuguesas.

Natural de Rabo de Peixe (Açores), Nuno Costa, de 19 anos, está a estudar mecânica para veículos pesados num colégio, integrando alguns grupos folclóricos locais, pois “é necessário manter a tradição”.

“Sou uma pessoa de família, daí que seja muito importante continuar a tradição, tenho de ajudar e participar ativamente”, afirmou.

Para o luso-canadiano, se ninguém der continuidade “as tradições desaparecem”.

Também Sabrina Carreira, de 16 anos, nasceu em Portugal, mas foi para o Canadá com 4 anos, e utiliza as associações comunitárias para manter as ligações às suas origens.

“Danço folclore porque quero fazer parte e mostrar a minha cultura, para fazer parte de um ambiente diferente”, explicou.

A frequentar o 11.º ano de escolaridade, a futura dentista também serve à mesa na Associação Portuguesa de Manitoba, uma oportunidade para “estar junto à sua segunda família”, criando “novas e boas memórias”.

Para Dylan Fonseca, de 18 anos, que estuda engenharia na Universidade de Manitoba e está desde 2016 no Canadá, reconhece que em Winnipeg “há melhores condições”, mas Portugal é melhor em termos de “qualidade de vida”.

Quanto a Mikaela Shlafman, de 17 anos, filha de mãe portuguesa e de pai canadiano, há nove anos que toca clarinete na Banda Lira de Fátima e tem por inspiração os seus avós.

“Os meus avós ligam-me bastante a Portugal, quero deixá-los orgulhosos. É importante dar continuidade às tradições, mantendo a comunidade ativa”, salientou.

A futura fisioterapeuta também integra, além da banda, o rancho folclórico da Casa dos Açores de Winnipeg.

De acordo com o recenseamento de 2021, a comunidade portuguesa no Canadá é constituída por 448.305 pessoas, que declararam ser de origem étnica portuguesa, sendo que 240.680 disseram que tinham como língua materna, a portuguesa.

Existiam 166.651 portugueses inscritos na rede consular no Canadá em 2022.

Em Winnipeg, capital da província de Manitoba, residem cerca de 20 mil portugueses e lusodescendentes.