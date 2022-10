Jovens leões mantêm-se na Youth League

O Sporting assegurou esta quarta-feira a continuidade na UEFA Youth League de futebol, depois de vencer, em Inglaterra, o Tottenham por 2-1, num encontro da quinta jornada do grupo D, em que operou a reviravolta.

No Centro de Treinos do Tottenham, em Enfield, nos arredores de Londres, Marco Cruz, com um ‘bis’, aos 19 e 65 minutos, foi a grande figura da partida e o responsável pelo recuperação dos ‘leões’, que ficaram a perder logo aos 45 segundos, com Lankshear a aproveitar um erro defensivo dos ‘leões’.

Com este resultado, o Sporting passou a somar 11 pontos e lidera o grupo na companhia do Eintracht Frankfurt, também apurado e adversário dos ‘leões’ na sexta e última jornada.

O primeiro lugar do agrupamento garante a passagem direta para os oitavos de final, enquanto o segundo posto obriga à disputa de um ‘play-off’ de acesso.

Já eliminados, o Tottenham é terceiro, com três pontos, e o Marselha último, com dois.