Jovens entre 17 e 24 anos detidos por tentativa de homicídio no São João do Porto

Três jovens com idades entre 17 e 24 anos foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de tentativa de homicídio no Porto, na madrugada de São João, foi anunciado pela força policial.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público – DIAP do Porto, deteve três pessoas, pela prática dos crimes de homicídio, na forma tentada”, pode ler-se num comunicado hoje divulgado pela PJ.

Segundo aquela força policial, “os factos ocorreram na madrugada do dia 24 de junho de 2023 [dia de São João] na cidade do Porto e os detidos são dois homens de 17 e 24 anos de idade e uma mulher com 19 anos, irmã do mais novo e namorada do mais velho”.

“Em causa esteve uma altercação, com confrontos físicos ocorrida pelas 06h30 entre dois grupos de jovens”, informou a PJ.

A altercação envolveu o disparo com armas de fogo e ferimentos causados pelo recurso a arma branca, “provocando duas vitimas, que careceram de tratamento hospitalar”.

A PJ adiantou ainda que os três detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeitos a medidas de coação não detentivas, “designadamente apresentações em posto policial e proibição de contactos com as vitimas”.