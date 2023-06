A CEVAL – Alto Minho e a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho tem a honra de convidar os Jovens do Alto Minho a participarem no Fórum Participativo da Juventude.

O evento tem lugar no dia 24 de junho, das 11h00 às 13h00, na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, com a participação do Senhor Presidente da Assembleia da República.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscriçãoatravés do formulário.