Jovens de vários países descobrem os vinhos do Douro

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Duero/Douro tem curso na zona fronteiriça do Douro Superior o projeto ‘Up2Wine’ para mostrar a 36 jovens de cinco países do mediterrâneo as potencialidades do enoturismo deste território ibérico.

“São 36 jovens que estão a participar no projeto Erasmus+ ‘Up2Wine’. Os participantes são oriundos de Itália, Chipre, Grécia, Espanha e também portugueses. O objetivo é conhecer o mundo dos empreendedores da região no setor do enoturismo”, disse à Lusa Filipa Teixeira, técnica do AECT Duero/Douro.

O projeto ‘Up2wine’ chegou a estar programado para 2020, mas devido à pandemia teve de ser adiado para esta altura do ano e vai percorrer vários concelhos fronteiriços do Douro Superior e Planalto Mirandês, no distrito de Bragança.

“A iniciativa visa dotar os 36 jovens participantes de ferramentas para impulsionar o seu próprio negócio na área do vinho e do enoturismo, para potenciar os recursos vitivinícolas nos seus territórios de origem com as experiências adquiridas no espaço transfronteiriço da região do Douro Superior”, vincou a técnica do AECT ligada ao setor do enoturismo ibérico.

Segundo Filipa Teixeira, outra das iniciativa deste intercâmbio europeu passa por mostrar aos jovens as grandes possibilidades de desenvolvimento económico existentes na zona transfronteiriça de Trás-os-Montes no setor vitivinícola.

Neste sentido, a entidade portuguesa Vindouro – Associação para o Desenvolvimento da Fronteira (APDF) promove até 15 de setembro o projeto de intercâmbio juvenil ‘Up2wine’, ao abrigo do programa Erasmus+.

“Os presentes tiveram a oportunidade conhecer este território e suas potencialidades ligadas ao enoturismo, onde ficaram a conhecer casos de sucesso na região transmontana e de Castela e Leão (Espanha) e ainda qual o tipo de formação necessária para trabalhar no setor e as oportunidades de negócio que existem atualmente”, concretizou a técnica.

Com este projeto, o AECT Deuro/Douro pretende “proporcionar conhecimentos, tanto técnicos como práticos, para possibilitar a criação dos seus próprios postos de trabalho através dos recursos endógenos comuns à cultura dos seus países de origem”.

“O Up2Wine é um projeto de intercâmbio abrangido pelo programa Erasmus+, contando com o apoio do AECT Duero-Douro e do município do Mogadouro”, afirmou Filipa Teixeira

A iniciativa surgiu no contexto do preocupante despovoamento do interior e do mundo rural e, com este projeto, o AECT pretende proporcionar conhecimentos, tanto técnicos como práticos, para possibilitar a criação aos participantes dos seus próprios postos de trabalho através dos recursos endógenos comuns à cultura dos seus países de origem.

Por seu lado, Pierpaolo Milleti que veio de Itália, disse que se trata de uma experiência muito interessante porque abre portas a um mundo que não é de todo conhecido, como é a economia rural.

“Num altura em que a economia gira em torno do grande capital, é importante conhecer o meio rural para se poder investir” defendeu o jovem italiano.

Já Chara Spanoudis do Chipre, indicou que participa neste projeto para conhecer a cultura do vinho neste território e, ao mesmo tempo, o enoturismo ligado à gastronomia e cultura da região de fronteira com Espanha.

“Está a tornar-se numa experiência fantástica, que abrange bastantes pessoas um pouco de toda a Europa, que ficam a conhecer um pouco da indústria desta região do interior de Portugal disse a participante.

Judite Fernandez, da Escola de Turismo de Castela e Leão fixada em Valladolid (Espanha), afirmou que é importante estar em contacto com jovens um pouco de toda a Europa, porque levam daqui conhecimento no mundo dos vinhos e mostram exemplos dos seus países de origem.

“Trata-se de um intercâmbio no mundo vitivinícola para as partes envolvidas, porque aprendemos boas práticas no que respeita ao enoturismo”, acrescentou a docente.

O intercâmbio vai passar em concelhos como Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro e Torre de Moncorvo, entre outros.