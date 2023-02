Jovens com dificuldades intelectuais distribuem afetos. Ajude-os

Para celebrar o do Dia de S. Valentim, o Semear, programa sustentável de inclusão social que promove a empregabilidade e integração socioprofissional de jovens e adultos com Dificuldade Intelectual e do Desenvolvimento (DID) através da formação certificada, lança a coleção “Afetos”, um conjunto de peças de cerâmica únicas, elaboradas pelos formandos do curso de cerâmica do SEMEAR, especialmente concebidas para a efeméride do calendário dedicada ao amor.

A coleção, de stock limitado, é constituída por cinco pratos diferentes, em que cada um tem inscrito uma expressão de afeto: “Amo-te”, “Beijo”, “Adoro-te”, “Gosto de ti” e um ícone do coração. As peças estão à venda a partir do próximo dia 1 de fevereiro na Loja do Portugal Manual, no Centro Cultural de Belém, junto à receção principal e na loja online do Semear.

Especificamente, o prato que tem inscrito o coração poderá ser adquirido também no Restaurante Único (parceiro do Semear), no Centro Cultural de Belém. Cada prato custa 10 euros.

A cerâmica é um dos negócios sociais inclusivos do Semear que se dedica à criação, produção e venda de peças de cerâmica – utilitárias e decorativas – desenvolvidas por jovens artesãos com DID (Dificuldade Intelectual e do Desenvolvimento). Cada peça é única e feita à mão pelos jovens artesãos da Academia Semear, orientados por uma formadora ceramista. Estas peças são vendidas para que este projeto continue a acontecer.

Ao comprar estas peças, feitas com amor e propósito, está não só a contribuir ativamente para que os formandos do Semear se desenvolvam e encontrem um lugar no mercado de trabalho, mas a oferecer um presente com propósito a alguém especial.