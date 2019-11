Jovem portuguesa morre na estrada em Toulouse

Uma jovem de 21 anos, morreu sábado à tarde em França, num acidente de viação em Pibrac, perto da cidade de Toulouse.

Sónia Lopes é natural de Ribeirão, em Famalicão, mas residia em França com a família. Um irmão da vítima sofreu ferimentos no mesmo acidente. O veículo era conduzido por um amigo dos jovens portugueses.

De acordo com as autoridades locais, a vítima mortal terá sido projetada para fora do carro, depois de o automóvel ter embatido no pilar de uma ponte que passa por cima da estrada departamental 24 entre Pibrac e Palisance du Touch.

Sónia Lopes era filha de um casal que emigrou há poucos anos depois de ter gerido uma padaria em Ribeirão.

Este domingo, Rodrigo, o irmão que ficou ferido no acidente, ia receber o crisma na paróquia onde residia. Alguns familiares residentes em Famalicão estavam em França para participar na cerimónia.