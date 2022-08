Jovem português morre baleado em Valladolid

Um jovem português de 25 anos perdeu a vida durante a madrugada de segunda-feira na sequência de uma rixa que ocorreu nas imediações de Valladolid.

De acordo com o Jornal de Notícias, a tragédia deu-se num parque de estacionamento localizado junto a uma antiga pousada chamada “La Tía Pepa”, no município de La Cistérniga, conhecida por ser frequentemente utilizada para festas ilegais.

As causas da morte do jovem ainda estão por apurar, mas a imprensa espanhola avança que a altercação pode estar relacionada com droga.

Na sequência da rixa, o português foi baleado no peito. As equipas de socorro que se deslocaram ao local transportaram-no para um hospital onde viria, mais tarde, a falecer devido aos ferimentos.

A Guardia Civil ainda não realizou qualquer detenção mas sabe que o autor do crime tem nacionalidade espanhola.