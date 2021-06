Jovem português leva curta ao Festival de Cannes

“Noite Turva”, o primeiro filme de Diogo Salgado, foi selecionado para a Competição Oficial de Curtas Metragens da 74ª edição do Festival de Cannes, que decorrerá, presencialmente, de 6 a 17 de julho.

A curta-metragem, que tem em Cannes a sua estreia internacional, narra a tarde de dois rapazes que brincam na floresta junto a uma lagoa. Quando um deles desaparece, a lagoa e os seus habitantes tomam o controlo da narrativa, construindo, ao entrar da noite, um labirinto que cerca as duas crianças. Enquanto um dos rapazes deambula pela floresta à procura do amigo, as silhuetas, texturas e sons exercem lentamente a sua força.

O filme, com fotografia de Joana Silva Fernandes e som de Miguel Coelho, é interpretado por Afonso Gregório, Simão Bernardino e Lionel Santos, habitantes do local onde foi filmado, e é promovido e distribuído pela Agência da Curta Metragem. Em 2020, “Noite Turva” fora já galardoado com o Prémio de Melhor Filme da Competição Nacional do Curtas Vila do Conde.

Diogo Salgado tem, agora, a sua estreia internacional em Cannes, um dos mais prestigiados festivais internacionais de Cinema.

Com a primeira edição em 1946, precedida por quase uma década de preparação do festival, Cannes foi moldado pelo período pós-guerra e, desde os seus primórdios, apresentou o claro objetivo de encorajar o desenvolvimento da arte cinematográfica em todas as suas formas, criando e fomentando a colaboração entre todos os países produtores de filmes. O Festival Internacional de Cinema de Cannes é considerado um dos mais importantes festivais do panorama internacional, aliando as grandes estrelas de Cinema à descoberta de novos talentos.

