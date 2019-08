Jovem português conquista prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática

Kevin Pucci, aluno do 12.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, de Chaves, obteve, pelo segundo ano consecutivo, a medalha de prata para Portugal na 31.ª edição das Olimpíadas Internacionais de Informática (IOI), que se realizaram em Baku, no Azerbaijão, de 4 a 10 de Agosto. Com a participação de 329 alunos de escolas secundárias provenientes de 87 países, a iniciativa incluiu competições de cinco horas e três problemas diários, com o objetivo de colocar à prova os conhecimentos informáticos e algorítmicos dos participantes. Para o jovem flaviense, cuja participação nestas e noutras olimpíadas partiu do professor de Matemática, “esta iniciativa foi muito positiva” e, tendo em conta a qualidade dos participantes, “Portugal nunca esteve tão perto de conquistar a medalha de ouro”.

Este ano, a representar Portugal na competição estiveram, além de Kevin Pucci, David Nassauer (Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa), Pedro Dias (Escola Alemã de Lisboa) e Ricardo Antunes (Agrupamento de Escolas de Castro Verde). A delegação foi liderada pelo professor Pedro Ribeiro, da Universidade do Porto, juntamente com Gonçalo Paredes, aluno de Ciência de Computadores na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e antigo participante destas olimpíadas.

Durante as IOI foram também entregues os prémios correspondentes ao Concurso Ibero-Americano de Informática e Computação, uma prova internacional destinada a preparar os melhores alunos de vários países da América Latina e da Península Ibérica para as IOI. Aqui, Portugal obteve uma medalha de ouro (Kevin Pucci), duas medalhas de prata (Diogo Nogueira e Pedro Dias) e três medalhas de bronze (André Guimarães, David Nassauer e Paulo Cortesão).

Portugal participa neste evento desde 1992, com alunos selecionados através das Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI). Para Bruna Martins, da APDSI, esta “é a prova de que o nosso país continua a manter e a preparar mentes brilhantes”. “O Kevin não só participa nas Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Informática, como também tem participado nas Olimpíadas de Matemática, tanto a nível nacional, como internacional”, contou, sublinhando o facto de estes alunos acharem que podem fazer sempre mais. “Não só por eles, mas pelo país que estão a representar.” Além disso, “os alunos têm oportunidade de competir com estudantes de outros países, de conviver com outras culturas e de visitar o próprio país”.