Jovem lusodescendente volta a desaparecer

Martin Arthur Rodrigues Valério, jovem de 15 anos residente no Luxemburgo, está desaparecido desde terça-feira. Terá sido visto, pela última vez, com um casaco da Lacoste azul e preto e calças vermelhas.

De acordo com a informação publicada na página da polícia grão-ducal, Martin tem entre 1.70 e 1.80 metros de altura e olhos e cabelos castanhos.

Martin já havia sido dado como desaparecido em abril de 2021 e também no passado mês de fevereiro.